Organizaciones exigen la declaración de emergencia por violencia de género en Santa Fe tras registrar 49 femicidios en 2026. La protesta en la Legislatura busca la aprobación inmediata de la ley.

En medio de una oleada de violencia letal que ya registró 49 femicidios en lo que va del 2026, organizaciones feministas, sindicales y sociales convergieron este jueves 19 de noviembre ante la Legislatura de Santa Fe. El objetivo central de la movilización fue exigir a las diputadas y diputados provinciales que declaren oficialmente la emergencia provincial en violencia de género. Los grupos de base manifestaron su profundo descontento con la cifra de víctimas letales, denunciando que la falta de respuesta estatal efectiva está cobrando la vida de mujeres santafesinas de manera sistemática y creciente.

Datos alarmantes y crecimiento de la violencia

El informe actualizado difundido por la organización Mumalá este jueves 19 de noviembre revela un incremento del 53% en la violencia feminicida dentro de la jurisdicción provincial. Los datos precisos indican que desde el 1° de enero de 2026, Santa Fe ha registrado 49 víctimas de femicidios, una cifra que las movilizadas describen como vergonzosa y dolorosa para la sociedad. Gabriela Sosa, representante de Mumalá, subrayó que estos números no son estadísticas abstractas, sino el resultado de una crisis estructural que requiere inversión genuina y medidas preventivas inmediatas por parte del Estado.

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Negociación legislativa y posturas en juego

La discusión sobre la ley de emergencia se encuentra actualmente en fase de negociación para lograr un texto consensuado entre los distintos bloques políticos. El primer proyecto fue presentado por la diputada Claudia Balagué, del Frente Amplio por la Soberanía, el 24 de agosto, y luego se sumó una iniciativa similar de la diputada Lucila De Ponti, del bloque peronista. Sin embargo, los primeros días de noviembre, las representantes de Unidos no acompañaron la firma del proyecto unificado en la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades, lo que derivó en la emisión de un dictamen en minoria firmado por Sonia Martorano, Alejandra Rodenas y la legisladora FAS.

Críticas al modelo económico y políticas nacionales

Las organizaciones presentes en la protesta atribuyeron el aumento de la violencia a las políticas implementadas a nivel nacional desde la asunción de Javier Milei. En un documento leído frente al edificio legislativo, señalaron que la combinación de recortes sociales y la eliminación del Ministerio de la Mujer han generado una sociedad más agresiva e intolerante. Denunciaron que medidas como el ataque a leyes fundamentales como la IVE, el Matrimonio Igualitario y la Identidad de Género han tenido un impacto directo en la seguridad de las mujeres y diversidades, replicando incluso a nivel provincial la eliminación de instancias dedicadas a estas políticas.

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Impacto social y demandas por recursos

La gravedad de la situación se refleja en el desgaste físico y emocional de las activistas y las comunidades afectadas. Claudia Baigorria, de la CTA Autónoma de Santa Fe, expresó que las compañeras están hartas y cansadas, pero organizadas para exigir que el Estado deje de dar la espalda al sufrimiento diario. Por su parte, Blanca Casco de la Corriente Clasista y Combativa advirtió que en los barrios las mujeres están devastadas, por lo que reclamaron recursos directos del gobierno provincial para atender la problemática. La demanda no se limita a la declaración de emergencia, sino que incluye la incorporación obligatoria de la perspectiva de género y nuevos recursos en cualquier iniciativa que emane del Ejecutivo.

Próximos pasos hacia el Día Internacional

Con el calendario político marcando la próxima sesión de la Legislatura, las organizaciones esperan que se trate el proyecto de emergencia de manera urgente. El contexto de la movilización coincide con la preparación para el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las representantes subrayaron que, en un escenario económico que multiplica las desigualdades, la declaración de emergencia es vital para proteger a las víctimas, sus familias y a toda la sociedad santafesina, evitando que la cifra de 49 muertos siga aumentando en las próximas semanas.