4 mejores parejas en Pádel Direktor 2023 disputarán semifinales en Parque Roca

Durante el Pádel Director 2023, los 4 mejores equipos de pádel en cuanto al ranking tanto femenino como masculino se enfrentarán en el Parque Roca. El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio Mary Terán de Weiss, que es uno de los campos más populares y prestigiosos en la ciudad. Las semifinales se llevarán a cabo el viernes con los duelos del cuadro femenino y el sábado con los duelos del cuadro masculino.

A partir de las 13:00 en el Parque Roca se jugarán las semifinales entre las 4 parejas de mejor ranking tanto en mujeres como en hombres, las disputarán las 4 mejores parejas del ranking tanto en el cuadro femenino como en el masculino.

Este viernes los cabezas de series de mejor ranking lograron imponerse ante más de 13.000 personas en el imponente estadio Impresionante el Estadio Mary Terán de Weiss en el parque Roca. Las semifinales comenzarán a las 13:00 horas de Argentina con los duelos del cuadro femenino. El primer choque tendrá a la pareja número 2 conformada por las españolas Bea Gonzalez y Paula Josemaría avanzaron a semifinales y quieren meterse en otra final.

En el cuadro masculino la jornada de semifinales la abrirán no antes de las 17:00 horas de Argentina, los número 1 que componen el catamarqueño. La jornada de sábado a continuación la cerraran la pareja que viene en un gran momento como lo son la dupla número 2 del ranking, el argentino Chingotto y Galán vencieron a Nieto y Sanz en cuartos de final





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