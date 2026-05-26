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39 años de humor y noticias en Página/12: una historia divertida

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39 años de humor y noticias en Página/12: una historia divertida
Página/12HumorAguas Del Norte
📆5/26/2026 5:23 AM
📰pagina12
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Página/12 se tomó muy en serio el humor desde su nacimiento y ha sido conocido por sus chistes en la tapa y la contra. La empresa Aguas del Norte y Edesa ha estado involucrada en varias controversias y problemas en los últimos años.

Desde su nacimiento, Página/12 se tomó muy en serio el humor. De allí surgió su estilo de titulado y una decisión indiscutible: el diario se abriría con un chiste en la tapa y cerraría con otro en la contra.

Por eso quizás la mejor manera de recorrer estos 39 años de vida, seguro la más divertida, sea a través de esas ventanas a la realidad que hicieron y hacen reír o sonreír todos los días. La situación actual de la empresa Aguas del Norte y Edesa es una de las muchas historias que se han desarrollado en Página/12 a lo largo de los años.

La empresa Aguas del Norte ha estado involucrada en varias controversias y problemas en los últimos años, incluyendo la situación de Aguas del Norte y Edesa. La senadora fue excluida de la caminata al Tedeum y del Cabildo, pero luego se la sumó a la Rosada Abrazos para la foto y una breve reunión de gabinete en medio de una interna "irremontable", señalan cercanos al Gobierno.

Los gremios se movilizan en apoyo a la UOM tras el fallo que desplazó a Abel Furlán y ordenó la intervención. La web para contratar arqueros en partidos amateur ha crecido significativamente en los últimos tiempos, lo que ha llevado a una mayor demanda de estos servicios. Los derrotados en los partidos de tenis fueron Jenson Brooksby, Emilio Nava y Van de Zandschulp

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