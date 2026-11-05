35° Marcha del Orgullo en Buenos Aires: Unificación con Mocha Celis y Fiesta Polenta

La 35° edición de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires del 7 de noviembre une a Mocha Celis y Fiesta Polenta para visibilizar las luchas de la comunidad travesti y trans.

La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir la 35° edición de la Marcha del Orgullo, un evento masivo programado para el sábado 7 de noviembre. Esta movilización histórica reunirá a miles de personas con el objetivo fundamental de celebrar la diversidad de identidades LGBTIQ+ y exigir el cumplimiento de derechos básicos que aún permanecen vulnerados. El foco central de la jornada de este año recae específicamente en la comunidad de personas travestis, trans y no binarias (TTNB), quienes enfrentan desafíos sistémicos críticos para su desarrollo integral.

Iniciativa Conjunta: Cultura y Reivindicación de Derechos

En una alianza estratégica inédita, la organización Fiesta Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis han unido fuerzas para esta edición particular. El objetivo principal es transformar la calle en un espacio de encuentro político y cultural que ponga en primer plano las problemáticas estructurales que atraviesa la comunidad TTNB en Argentina. Esta colaboración busca ir más allá de la celebración tradicional, utilizando la plataforma de la marcha para visibilizar las desigualdades en educación, salud y empleo que afectan desproporcionadamente a este sector poblacional.

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Estadísticas Críticas y Barreras Estructurales

Las cifras presentadas por la Asociación Civil Mocha Celis revelan una realidad alarmante sobre la expectativa de vida en Argentina. Para las travestis y mujeres trans, este promedio se sitúa alrededor de los 35 años, una cifra que refleja la gravedad de la exclusión social y la falta de protección estatal. Estas barreras no son abstractas, sino que se manifiestan en dificultades concretas para acceder al mercado laboral formal, sufrir exclusión educativa sistemática y encontrar atención médica adecuada y respetuosa.

Impacto Operativo y Resultados de la Mocha Celis en 2025

Durante el año 2025, la Asociación Civil Mocha Celis ejecutó 6.000 atenciones vinculadas a cambios registrales, acceso a la Justicia, salud mental, trámites migratorios y acompañamiento a personas privadas de libertad. En el ámbito educativo, lograron que 27 personas egresaran del Bachillerato Popular con el título de Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades. Además, inauguraron la Escuela Primaria Flavia Flores PAEByT y un comedor escolar que sirve como soporte vital para familias vulnerables.

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La organización también fortaleció el capital humano mediante 15 acompañamientos para ingresos universitarios y la formación de 170 egresados en 16 cursos profesionales. En cuanto a la inserción laboral, conformaron una base de datos con más de 900 personas TTNB buscando empleo, incorporaron 50 empresas aliadas y concretaron 40 inserciones en el sector privado. Paralelamente, a través del programa Teje Solidario, unas 600 personas retiran mensualmente un módulo alimentario, de las cuales 453 tienen más de 40 años.

Presencia en la Calle: Carrozas y Compromiso Social

Uno de los puntos centrales de la movilización será una carroza compartida que simbolizará esta alianza entre la cultura festiva y la militancia por los derechos humanos. Fiesta Polenta, creada por Maru "La Polaca" Frohmann y Nacho Elizalde, ha construido su identidad en torno al entretenimiento abierto, implementando políticas de contratación inclusivas y acceso gratuito para integrantes de la comunidad TTNB en sus eventos.

La Asociación Civil Mocha Celis aporta una década y media de experiencia en programas autogestivos para promover el acceso integral a derechos. Juntas, estas organizaciones buscan llevar su trabajo concreto a las calles de Buenos Aires en una jornada que combinará celebración, visibilidad y reivindicación colectiva, marcando un precedente importante en la colaboración entre el sector cultural y las organizaciones sociales.