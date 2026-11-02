319 extensiones maliciosas de Chrome roban datos y monetizan búsquedas

Investigadores de Socket revelan 319 extensiones maliciosas en Chrome afectando a 13,4 millones de usuarios que secuestran búsquedas para generar ingresos.

Un equipo de investigadores de seguridad ha descubierto la existencia de 319 extensiones maliciosas para el navegador Chrome que afectan a 13,4 millones de usuarios en todo el mundo. Estas aplicaciones modifican el motor de búsqueda predeterminado y redirigen las consultas a través de servidores proxy sospechosos con el único fin de monetizar las referencias de búsqueda de Yahoo y Bing. El experto John Tuckner de la compañía Socket compartió los detalles de esta amenaza en un nuevo informe que actualiza hallazgos previos.

Aumento drástico de amenazas identificadas

Este nuevo estudio amplía un informe preliminar publicado en abril de 2025, donde se detallaron 264 extensiones maliciosas recién identificadas. Estas variantes anteriores ya afectaban a 8,7 millones de usuarios adicionales a nivel global, lo que indica una escalada constante en la proliferación de este tipo de software malicioso. Los datos sugieren que la campaña no es aislada, sino parte de un esfuerzo coordinado y en crecimiento que busca explotar la confianza de los internautas.

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Operadores organizados ocultan sus herramientas

Las extensiones son creadas por un grupo de operadores organizados que emplean nombres poco llamativos para evitar la detección rápida. Ejemplos de estas aplicaciones incluyen Safe Web Search o PDF Manual Finder, diseñadas para parecer herramientas legítimas y útiles. A pesar de su presencia en la Chrome Web Store, los ciberdelincuentes dependen de la publicidad pagada, como Google Ads o Bidbrain, para distribuir masivamente este software hacia usuarios vulnerables.

Secuestro de consultas y análisis de datos

Una vez instalada, cualquier búsqueda realizada por el usuario queda completamente registrada y manipulada. La extensión fuerza a que las consultas pasen primero por el servicio del operador malicioso antes de llegar al destino final. Esto permite al atacante ver el historial de búsqueda completo, que suele estar vinculado a un identificador único del dispositivo, facilitando el perfilado del usuario para futuros ataques o ventas de datos.

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Monetización y riesgos de phishing

El objetivo principal es generar ingresos a través de los programas de sindicación de búsqueda de Yahoo y Microsoft. Sin embargo, los expertos advierten que los delincuentes podrían utilizar cadenas de búsqueda específicas o la ubicación geográfica del cliente para mostrar páginas de phishing o señuelos de malware en lugar de resultados reales. Esta técnica se asemeja a un sistema de distribución de tráfico donde los usuarios son redirigidos a destinos maliciosos según su perfil.

Resiliencia de los atacantes y recomendaciones

Es crucial destacar que incluso si se eliminan las extensiones de la tienda oficial, aparecen rápidamente nuevos dominios y señuelos. Este método se ha estado utilizando de forma continua durante una década, demostrando la persistencia de estos grupos criminales. Socket concluye que cualquier extensión cuya única función sea interceptar búsquedas, promocionada mediante anuncios de bajo valor y que no aporte valor real, debe considerarse maliciosa por definición.