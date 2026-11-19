La cuarta edición de los torneos internacionales de karate kyokushin y kickboxing amateur se realiza en Córdoba del 21 al 22 de noviembre, reuniendo a deportistas de doce países.

La ciudad de Córdoba, Argentina, confirmará su posición como un nodo estratégico para las artes marciales internacionales al albergar la cuarta edición de estos importantes torneos continentales. El evento deportivo reunirá a más de 250 competidores profesionales y aficionados provenientes de diversas naciones americanas durante los días 21 y 22 de noviembre.

Alcance Continental y Participación Internacional

Emmanuel Ruarte, director para América de la organización y vigente campeón mundial de karate kyokushin y kickboxing, ha liderado la confirmación de una lista de participación que refleja la amplia relevancia del certamen. La delegación incluye representantes oficiales de Canadá, México, Costa Rica, Venezuela, Paraguay, Colombia, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina.

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Esta presencia masiva de deportistas de diez países diferentes, sumada a la anfitriona Argentina, consolida a Córdoba como una plaza habitual dentro del calendario internacional de la especialidad. La ciudad ha demostrado anteriormente su capacidad logística y deportiva al ser sede de competencias similares en los años 2015, 2016, 2022 y 2023.

Especialidades Tecnicas y Modalidades de Combate

Durante las dos jornadas de competición, los atletas participarán en pruebas divididas entre kata, que son formas preestablecidas de movimiento, y kumite, que corresponde al combate directo. Las disciplinas principales serán el karate kyokushin y el kickboxing amateur, cada una con sus propias reglas y estándares técnicos específicos.

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Una de las características distintivas más relevantes del karate kyokushin es que los combates se realizan bajo la modalidad de contacto pleno. Esta exigencia técnica impone que los participantes mantengan una preparación física, mental y técnica de alto nivel para superar los retos propios de esta disciplina de fuerza extrema.

Además de la estricta competencia deportiva, la organización ha enfatizado que el encuentro busca promover valores fundamentales vinculados a las artes marciales, tales como el respeto, la disciplina, la honestidad y el honor. Estas iniciativas tienen como objetivo fomentar hábitos de vida saludables y promover la integración genuina entre los jóvenes deportistas del continente.

Logistica, Horarios y Ubicacion del Evento

Las actividades oficiales comenzarán el sábado 21 de noviembre desde las 8:00 de la mañana. La jornada continuará el domingo 22 de noviembre desde las 14:00 horas, garantizando un cronograma extenso para todas las competiciones programadas en las categorías de karate y kickboxing.

El escenario elegido para desarrollar este importante encuentro internacional es el estadio Corazón de María. Esta instalación deportiva se encuentra ubicada en la dirección Jerónimo Cortés 420, en el barrio Alta Córdoba, una zona tradicionalmente asociada con la actividad física y el deporte en la ciudad.