18 casos de hantavirus en áreas rurales y periurbanas de Buenos Aires

El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense confirmó que en áreas rurales y periurbanas se han registrado 18 casos de hantavirus en la semana epidemiológica del 3 al 9 de mayo. La enfermedad se transmite principalmente por el contacto con saliva, orina o excrementos de roedores silvestres infectados, especialmente el llamado hantavirus pulmonary syndrome (HPS). También puede producirse el contagio por inhalación de partículas contaminadas en ambientes cerrados o poco ventilados. Los síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor abdominal y dificultades respiratorias. Por eso, las autoridades sanitarias recomendaron consultar de inmediato ante signos compatibles, especialmente después de haber estado en zonas rurales o lugares con presencia de roedores. Desde la cartera sanitaria insistieron además en reforzar las medidas preventivas, entre ellas mantener ventilados y limpios galpones o viviendas deshabitadas, evitar acumulación de basura, proteger alimentos y sellar posibles accesos de roedores en viviendas y depósitos.

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense confirmó que en áreas rurales y periurbanas se han registrado 18 casos de hantavirus en la semana epidemiológica del 3 al 9 de mayo, una cifra que ha encendido la preocupación de las autoridades sanitarias por la rapidez de propagación y la gravedad de los cuadros detectados.

El análisis de la situación epidemiológica muestra que el comportamiento de la enfermedad fuera de la temporada habitual y la comparación interanual muestra una suba en la cifra de casos, ubicando oficialmente la situación dentro de un escenario de brote. La enfermedad se transmite principalmente por el contacto con saliva, orina o excrementos de roedores silvestres infectados, especialmente el llamado hantavirus pulmonary syndrome (HPS). También puede producirse el contagio por inhalación de partículas contaminadas en ambientes cerrados o poco ventilados.

Los síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio, dolor abdominal y dificultades respiratorias. Por eso, las autoridades sanitarias recomendaron consultar de inmediato ante signos compatibles, especialmente después de haber estado en zonas rurales o lugares con presencia de roedores. Desde la cartera sanitaria insistieron además en reforzar las medidas preventivas, entre ellas mantener ventilados y limpios galpones o viviendas deshabitadas, evitar acumulación de basura, proteger alimentos y sellar posibles accesos de roedores en viviendas y depósitos





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