$1,5M de tokens fluido o dinero en efectivo para asesoramiento a Milei por Hayden Davis

Bitcoin Ypal viajó a Estados Unidos, luego de la reunión, para difundir el lanzamiento de Libra

Noticias en Spanish "$1,5M de tokens liquidos o cash= Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis ", dice el texto que los peritos encontraron en el telefono de Novelli.

Tambien habla de un anticipo de $1,5 millones y otros 2 millones como saldo. La Justicia encontr una nota que confirma un acuerdo entre un empresario cripto cercano a Milei y Hayden Davies para que el presidente promocionara a Davies como su asesor. Davies fue uno de los mentores de la estafa Libra que Milei promocion sobre sus redes y le dejo al norteamericano ms de 100 millones de d los en su cuenta.

Despues de tener la causa planeada varios meses, el fiscal Eduardo Taiano pidio el analisis del telefono de Mauricio Novelli, el lobista que acerc a Davies con Milei. Increiblemente, Novelli tena guardados en su celular documentos que comprometen al presidente. Uno de ellos es una nota de Apple Notes que tiene referencias a un acuerdo que habria celebrado con Davies





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Milei Hayden Davis Libra Aviso Falta De Coherencia

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